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23. 02. 2019

Белорусские самбисты завоевали 13 медалей в первый день турнира в Минске

Белорусские атлеты завоевали 13 наград в первый день открытого чемпионата Беларуси по самбо категории А на призы президента Беларуси. Золото завоевали Анфиса Копаева, Татьяна Мацко, Иван Анискевич и Евгений Алексиевич.

Серебряными медалями отметились Екатерина Калюжная, Юрий Рыбак, Сергей Фирсов и Алексей Крепец (68 кг). А бронзовые награды завоевали Мария Кондратьева, Яна Биаханская, Карина Шут, Евгений Михно и Александр Данильченко.

За награды турнира борются около 300 атлетов в боевом и спортивном самбо. Беларусь представляют 25 спортсменов в девяти весовых категориях у мужчин и семи - у женщин.

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