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23. 02. 2019

В Минске определили наиболее и наименее востребованные профессии

В Минске составлен барометр возможности трудоустройства на 2019 год, который информирует о наиболее и наименее востребованных профессиях. Об этом на пресс 22 февраля сообщила начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Светлана Леончик.

В число самых востребованных вошли администратор баз данных, сис-админ, бухгалтер, воспитатель дошкольного образования, врач-специалист, инструктор по лечебной физкультуре, механик, программист, электроник, мастер строительных и монтажных работ, медсестра, провизор, фармацевт, фельдшер, арматурщик, водитель, бетонщик, каменщик, кассир, маляр, монтажник, монтажник сантехнических систем, наладчик оборудования, облицовщик-плиточник, плотник-бетонщик, повар, продавец, рабочий по обслуживанию, ремонту зданий, слесарь механосборочных работ, сантехник, столяр, станочник, штукатур, электромонтер, сообщают "Минск-Новости".

Среди наименее востребованных рекламный агент, аккомпаниатор, архивист, ветврач, делопроизводитель, дизайнер, журналист, инженер по нормированию труда, модельер-конструктор, психолог, товаровед, эколог, закройщик, лифтер, обувщик, оператор ЭВМ, портной, раскройщик материалов, сборщик аппаратуры и приборов, ткач, фотограф, штамповщик.

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