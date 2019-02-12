На границе с Литвой возможно затруднение движения транспорта

23 февраля с 10:00 до ориентировочно 21:00 по белорусскому времени в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете со ссылкой на литовскую таможенную службу.
В ГТК отметили, что в связи с этим возможно затруднение движения транспорта на литовском направлении.
Водителей просят учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать другие направления.
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