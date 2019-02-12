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23. 02. 2019

В Ляховичском районе на пожаре погибли отец и сын

Ночью 23 февраля в агрогородке Нача Ляховичского района на улице Советской в результате пожара в деревянном двухквартирном жилом доме. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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В огне погибли хозяин одной из квартир 1981 года рождения и его отец 1949 года рождения. Огнем в здании также были уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причина возникновения пожара выясняется.

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