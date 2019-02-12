В Минске из горящего общежития эвакуировали 223 человека

Ночью 23 февраля в Минске произошло загорание блок-комнаты на втором этаже девятиэтажного здания общежития №1 филиала компании «Горизонт», расположенного по адресу переулок Ковалевской, 55. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

смотрите также В Ляховичском районе на пожаре погибли отец и сын Работники МЧС совместно с администрацией общежития эвакуировали 223 человека, включая 40 детей. Семь человек, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью и были доставлены из-за отравления продуктами горения. Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby