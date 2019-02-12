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23. 02. 2019

В Минске из горящего общежития эвакуировали 223 человека

Источник фото: МЧС

Ночью 23 февраля в Минске произошло загорание блок-комнаты на втором этаже девятиэтажного здания общежития №1 филиала компании «Горизонт», расположенного по адресу переулок Ковалевской, 55. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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Работники МЧС совместно с администрацией общежития эвакуировали 223 человека, включая 40 детей. Семь человек, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью и были доставлены из-за отравления продуктами горения.

Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки.

 

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