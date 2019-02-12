Белорус Бочарников пришел пятым в спринте на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Норвежский биатлонист Тарьей Бё 23 февраля победил в спринте на чемпионате Европы в Раубичах. 10 километров с двумя огневыми рубежами он преодолел за 21 мин. 49,1 сек. (0+1). Второе место занял швед Йеспер Нелин - +10,6 сек. (0+0), а бронза у россиянина Дмитрия Малышко - +35,2 сек. (0+0).

смотрите также Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который занял пятое место - +44 сек. (0+1). Антон Смольский стал 22-м - +1 мин. 07,8 сек. (1+1), Максим Воробей пришел 32-м - +1 мин. 27,7 сек. (0+3), Владимир Чепелин расположился на 34-й позиции - +1 мин. 36,6 сек. (1+1), Роман Елетнов финишировал 35-м - +1 мин. 31,7 сек. (1+4), а Никита Лобастов занял 59-е место - +2 мин. 07,1 сек. (2+0).

Чемпионат Европы продолжится спринтерской гонкой на 7,5 км у женщин. За белорусскую команду выступят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины, а также Дарья Юркевич.