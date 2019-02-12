В Беларуси в понедельник до 8 градусов тепла

В понедельник, 25 февраля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +2..+8°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +4..+6°C, вечером +1..+3°C. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby