«Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм

Комедийная биографическая драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом года на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Картина отмечена также за лучший оригинальный сценарий и за лучшую роль второго плана - этот приз достался Махершалу Али.

Лучшим режиссером признан мексиканский кинематографист Альфонсо Куарон за ленту «Рома». Картина также получила награды за лучший фильм на иностранном языке и за лучшую операторскую работу.

Рами Малек завоевал «Оскар» за главную роль в музыкальной драме «Богемская рапсодия» о жизни Фредди Меркьюри. Кроме того, ленте достались награды за лучший монтаж, лучший звуковой монтаж и лучший звук.

«Оскар» за лучшую женскую роль получила британская актриса Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».

Реджина Кинг получила статуэтка за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Лучший адаптированный сценарий достался фильму «Черный клановец».

Супергеройский фильм «Черная пантера» завоевал награды за лучшую музыку к фильму, за лучшую работу художника-постановщика и за лучший дизайн костюмов.

Лучшей песней признана композиция «Shallow» из картины «Звезда родилась».

«Человек на луне» был отмечен в категории лучшие визуальные эффекты, а награду за лучший грим и прически получила картина «Власть».