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25. 02. 2019

В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком

В Беларуси могут увеличить размер некоторых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими трех лет, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер Игорь Петришенко. Но конкретные цифры он не назвал, поскольку вопрос еще дорабатывается.

Также предлагается засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за детьми до достижения ими трех лет не более 12 лет вместо сегодняшних не более 9 лет.

Кроме того, семейный капитал могут разрешить использовать до достижения ребенком 18 лет на образование, улучшение жилищных условий, лечение и подобные цели.

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