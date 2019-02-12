В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком

В Беларуси могут увеличить размер некоторых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими трех лет, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" вице-премьер Игорь Петришенко. Но конкретные цифры он не назвал, поскольку вопрос еще дорабатывается.

Также предлагается засчитывать в страховой стаж для назначения трудовых пенсий периоды отпуска по уходу за детьми до достижения ими трех лет не более 12 лет вместо сегодняшних не более 9 лет.

Кроме того, семейный капитал могут разрешить использовать до достижения ребенком 18 лет на образование, улучшение жилищных условий, лечение и подобные цели.