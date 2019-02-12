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25. 02. 2019

В ближайшие месяцы планируется изменить указ №222

Александр Турчин Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

В Беларуси планируется откорректировать президентский указ №222 о регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров ИП и иными физлицами. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

По его словам, некоторые нормы документа утратили свою актуальность. В частности, вместо чеков на товар из другой страны предлагается ограничиться товарно-транспортными накладными и иными документами.

Вице-премьер отметил, что в планах завершить работу над изменениями в первом полугодии 2019 года.

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