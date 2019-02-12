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25. 02. 2019

Ляшенко рассказал о задачах минпрома

Сборка автомобилей Geely на заводе «БелДжи»

Министерству промышленности Беларуси необходимо разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

После решения этой задачи, по его словам, можно думать над расширением минпрома как более крупного министерства промышленной политики.

Вице-премьер отметил, что по итогам 2018 года большинство показателей социально-экономического развития министерство выполнило, в том числе по объемам производства, уровню рентабельности. При этом выполнение показателей во многом было обусловлено успешной работой крупных предприятий, на которых легла положительная статистика. Игорь Ляшенко подчеркнул необходимость стабильной деятельности всего промышленного комплекса.

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