Неделя белорусской кухни стартует 25 февраля в Минске

В Минске 25 февраля стартует 19-я Неделя белорусской кухни. Акция проходит шестой год подряд с целью популяризации отечественной кухни и культуры питания. По информации Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в акции примут участие 63 ресторана и кафе города.

Особенностью мероприятия являются единые для всех участников меню из пяти блюд и их стоимость. Так, жур с мясом обойдется в 3,5 рубля, салат «Журавiны» - в 6,5 рубля. Свинина, фаршированная по-белорусски, с картофельными дольками будет стоить 10,5 рублей, гречаники с грибами – 8,5, одуванчики с медово-клюквенной подливой – 4,5. Неделя продлится по 3 марта включительно. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby