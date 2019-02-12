Житель Смолевичского района жестоко убил беспомощную мать

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении неработающего 43-летнего жителя Смолевичского района, обвиняемого в жестоком убийстве ночью 13 октября 2018 года в доме в деревне Лужки своей 69-летней матери, находившейся в беспомощном состоянии (п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК).

По данным СК, женщина после инсульта сама не передвигалась, и ей требовался постоянный уход. Накануне днем он получил пенсию женщины и выпивал. Вечером вернулся домой, и когда матери понадобилась помощь, стал ее жестоко избивать. Он нанес лежавшей на кровати беспомощной женщине больше 60 ударов руками и ногами. Мужчина пошел спать, а его мать умерла.

Обвиняемый находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.