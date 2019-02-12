Компания HUAWEI представила новые устройства на MWC 2019

На Всемирном Мобильном Конгрессе 2019 в Барселоне компания HUAWEI представила ряд новых продуктов, включая обновленный флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro, новые ноутбуки среднего ценового сегмента HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14, складной 5G-смартфон HUAWEI Mate X и 5G-роутер HUAWEI 5G CPE Pro на основе первого серийного мультирежимного чипсета Balong 5000. Все эти устройства обеспечивают новый уровень связи и максимально приближают пользователей к эпохе универсальной экосистемы.

Ричард Ю (Richard Yu), Президент HUAWEI CBG, сказал: «Пользователи всё сильнее чувствуют потребность в революционных прорывах. Чтобы поддержать приход эры 5G, HUAWEI Consumer BG продолжает воплощать стратегию универсальной умной экосистемы. Мы собираемся и дальше предлагать инновационные средства связи и 5G решения как для индивидуальных пользователей, так и для офисов и домов».

Обновлённый флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro

На выставке MWC 2018 компания HUAWEI представила HUAWEI MateBook X Pro, первый ноутбук с экраном Full View. Сегодня на MWC 2019 HUAWEI представляет новый улучшенный HUAWEI MateBook X Pro. Он обладает всеми характеристиками флагмана: современный дизайн, инновации и умные технологии, высокая производительность и универсальные средства связи, которые поднимают планку требований к флагманскому ноутбуку на новую высоту.

HUAWEI MateBook X Pro оснащён 13.9-дюймовым Full View экраном с разрешением 3KUltra и 91%-ным соотношением площади экрана и корпуса ноутбука. Кроме того, сенсорный слой с распознаванием 10 одновременных касаний и первая в мире технология скриншота жестами пальцев[1] обеспечивают пользователям новый интуитивный способ взаимодействия со своим компьютером.

Высокую производительность HUAWEI MateBook X Pro обеспечивают процессор 8-го поколения Intel® Core™ i7-8565, дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250GPU с 2 ГБ памяти GDDR5. Ноутбук также оснащён модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, высокоскоростным портом Thunderbolt™ 3 и аудиосистемой DolbyAtmos® с технологией объёмного звучания.

Умные соединения и кросс-платформенные взаимодействия между устройствами являются основной универсального пользовательского опыта. Новый HUAWEI MateBook X Pro поддерживает технологию HUAWEI Share 3.0 с функцией OneHop[2], которая не только обеспечивает быстрый обмен фотографиями и видео[3] между ноутбуками и смартфонами, но и распознаёт на изображениях символы, преобразуя их в текст. Запись с экрана стала простой как никогда ранее. Достаточно потрясти смартфон, а на экране компьютера напечатать PC HUAWEI Share, чтобы изображение с экрана ноутбука[4] начало передаваться в мобильное устройство.HUAWEI также разработал уникальную функцию Clipboard Sharing[5], которая позволяет скопировать контент на одном устройстве и вставить его на другом, расположенном рядом. Таким образом, оба устройства могут работать с одним синхронизированным буфером памяти.

Ноутбуки среднего ценового сегмента HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14

Ноутбуки HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14 делают передовые технологии доступными для пользователей со средним достатком. В них сочетаются все качества продукции нового поколения: экраны Full View, высокая производительность, мобильность, высокое качество изготовления и современный дизайн. Устройства также предлагают пользователям новейшие умные средства взаимодействия между их компьютером и мобильными устройствами.

HUAWEI MateBook 14 обладает всеми основными характеристиками серии MateBook: экран Full View, высокое качество изготовления, утончённый дизайн, производительность.

HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14 оснащены экранами Full View с удобным соотношением сторон 3:2, тонкими рамками и сенсорным слоем, распознающим до 10 одновременных касаний. Оба ноутбука поддерживают новые удобные функции, такие как скриншот жестами пальцев[6], подчёркивающие индивидуальность пользователя.

HUAWEI MateBook 14 оснащён высокопроизводительными компонентами: процессором Intel® Core™ i7-8565U8-го поколения и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX250, но при этом не нагревается благодаря эффективной системе охлаждения с кулерами особой конструкции. Батарея ёмкостью 57.4 Вт*ч и энергосберегающие программные функции HUAWEI обеспечивают длительное время автономной работы.

HUAWEI MateBook 13, в свою очередь, совершенствует стандарты в области экрана, производительности и кросс-платформенных соединений среди 13-дюймовых ноутбуков среднеценового сегмента. Он также оснащён процессором Intel® Core™ i7-8565U 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX150 GPU и системой охлаждения на основе кулеров HUAWEI SharkFinFans 2.0, которая даже при интенсивной нагрузке эффективно отводит тепло и при этом работает бесшумно.

HUAWEI MateBook 13 оборудован Full View экраном с пропорциями 3:2 и соотношением площади экрана к площади ноутбука 88%, и также с сенсорным слоем, распознающим до 10 одновременных касаний.

Чтобы расширить возможности компьютеров HUAWEI, разработчики предложили умные средства их взаимодействия с мобильными устройствами: технологию HUAWEI Share 3.0, которая, благодаря функциям One Hop и Clipboard Sharing обеспечивает умное, быстрое и простое, кросс-платформенное взаимодействие ноутбуков и смартфонов. Среди других функций — скриншот жестами пальцев, кнопка включения с встроенным сканнером отпечатка пальца, технология Dolby Atmos®. Все они — для тех, кому требуется мгновенное подключение и универсальное взаимодействие всех устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

Складной 5G-смартфон: HUAWEIMateX

Наследуя все лучшие качества ноутбуков серии Mate, HUAWEI Mate X сочетает в себе модуль связи 5G, складной экран, искусственный интеллект и все самые актуальные интерактивные средства и даёт пользователям уникальный опыт взаимодействия с совершенно новым видом смартфонов.

HUWAEIMateX — результат длительных экспериментов HUAWEI с новыми форм-факторами смартфонов. Это устройство «2-в-1», гибрид смартфона и планшета, оснащено гибкой OLED-панелью и механическим шарниром FalconWing.

Гибкая складная панель класса Full View и чипсет Balong 5000 для 5G-модема сочетаются с новым интерфейсом, адаптированным как для портативного использования, так и для работы на большом экране. В планшетном режиме HUAWEIMateX становится высокопроизводительной мобильной платформой, обеспечивающий высокий уровень многозадачности.

Флагманские смартфоны HUAWEI традиционно оснащаются мощными камерами, и HUAWEI Mate X — не исключение. Складная конструкция позволяет встроенным камерам играть роль как основных, так и фронтальных, создавая революционный пользовательский опыт в фотографии.

HUAWEI Mate X оснащен мультирежимным 5G-модемом с чипсетом Balong 5000, впервые в мире изготовленным по 7-нм процессу, и аккумулятором высокой ёмкости 4500 мА*ч с поддержкой технологии HUAWEI Super Charge.

HUAWEI 5GCPEPro приносит 5G в умные дома

Balong 5000 поддерживает целый ряд 5G-устройств, включая смартфоны, домашние широкополосные устройства, автомобильные системы и 5G-модули. Тем самым он обеспечивает пользователям 5G-связь в самых разных ситуациях.

Модем HUAWEI 5GCPEPro, оснащённый чипсетом Balong 5000, поддерживает соединения стандартов 4G и 5G и задает новые стандарты для беспроводных модемов. Так, видеоклип объёмом 1 ГБ можно скачать всего за три секунды, а трансляция 8K-видео выполняется непрерывно, без каких-либо задержек. Модем HUAWEI 5GCPEPro может применяться для суперскоростного широкополосного доступа не только в домах, но и в офисах компаний.

Используя новую технологию Wi-Fi 6, модем HUAWEI 5GCPEPro обеспечивает скорость передачи данных до 4,8 Гбит/с. К тому же он является самым миниатюрным пользовательским телекоммуникационным устройством (CPE) и первым в мире устройством 5GCPE, которое поддерживает протоколы HUAWEIHiLink и переводит умные дома в 5G-эру.

В грядущей эпохе 5G компания HUAWEI обладает лидирующими позициями и возможностями для воплощения своей универсальной стратегии. Сейчас HUAWEI является единственным производителем полного спектра 5G-продукции, включая чипсеты, сети класса Edge и облачные сервисы. Компания I намерена расширять возможности 5G-связи, чтобы обеспечить для пользователей все преимущества по-настоящему универсальной «умной» жизни.

О HUAWEI Consumer Business Group:

Потребительская бизнес-группа корпорации Huawei (HuaweiCBG) является одним из трех подразделений, которое занимается производством смартфонов, ПК, планшетов, носимых устройств, разработкой облачных сервисов и др. Huawei открыла 15 R&D центров – в США, Германии, России, Индии и Китае. Глобальная сеть Huawei построена на 30-летнем опыте в телекоммуникационной отрасли и предназначена для предоставления новейших технологических достижений для потребителей во всем мире.

Белорусский офис корпорации — ООО «БелХуавэй Технолоджис» — открыт в 2007 году. В Беларуси Huawei работает со всеми операторами связи, занимает 1-е место на рынке по поставкам транспортного оборудования DSLAM, GPON, DWDM, оборудования фиксированного доступа NGN, IMS и беспроводного стандарта связи UMTS, находится на 3-м месте среди поставщиков оборудования стандарта GSM и уже третий год подряд является лидером по доле беларусского рынка смартфонов. Более подробная информация о потребительской бизнес-группе Huawei Беларусь — на сайтеhttp://huawei.by, а также в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagramи на YouTube.



[1] Доступно в ноутбуках с тачскрином и программой PC Manager версии 9.1 или выше [2]Пожалуйста, обращайтесь за более подробными деталями о HUAWEI MateBook X Pro на официальный сайт HUAWEI ConsumerBG [3]HUAWEIShareне поддерживается в моделях, продаваемых на территории США. [4]До 60 секунд [5]Более подробную информацию о HUAWEI MateBook X Pro смотрите на официальном сайте HUAWEI ConsumerBG https://consumer.huawei.com [6]Доступно в ноутбуках с тачскрином и программой PCManager версии 9.1 или выше