HUAWEI представила раскладной 5G-смартфон HUAWEI Mate X

На Всемирном Мобильном Конгрессе (MWC) 2019 компания HUAWEI представила 5G-смартфон HUAWEI Mate X со складным форм-фактором.

Смартфон HUAWEI Mate X оснащен механическим шарниром «Крыло сокола» (Falcon Wing), мультирежимным модемным чипсетом Balong 5000, изготовленным по 7-нм процессу и батареей высокой емкости (4500 мА*ч) с функцией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 55 Вт. В сложенном состоянии устройство представляет собой смартфон с большим безрамочным экраном с диагональю 6,6 дюйма, а в раскрытом виде становится тонким планшетом с диагональю 8 дюймов. Новая мультиформатная конструкция смартфона позволяет значительно повысить продуктивность его использования и расширить возможности для развлечений.

Ричард Ю, Президент HUAWEI Consumer Business Group, прокомментировал запуск устройства: «Революционный форм-фактор HUAWEI Mate X родился в ходе продолжительных научно-исследовательских и конструкторских работ. Этот смартфон нового поколения сочетает в себе поддержку стандартов связи 5G, складной экран, искусственный интеллект и открывает пользователям совершенно новые способы взаимодействия со смартфоном в наступающей эпохе 5G».

Механический шарнир Falcon Wing — баланс между технологиями и эстетикой

HUAWEI Mate X стал результатом интенсивной работы по поиску нового форм-фактора мобильных устройств. В конструкции этого смартфона и планшета 2-в-1 инженеры соединили механический шарнир в форме соколиного крыла и износостойкий гибкий OLED-экран.

В сложенном состоянии устройство представляет собой смартфон с двумя безрамочными FullView экранами с диагональю 6,6 дюйма с лицевой стороны и 6,38 дюйма – с тыльной стороны, а при раскладывании трансформируется в 8-дюймовый планшет толщиной всего 5,4 мм. Изображение на экране отличается четкостью и детализацией, а OLED-панель — высокими показателями безопасности, механической выносливости и скорости охлаждения.

Механический шарнир Falcon Wing позволил найти баланс между технологичностью и эстетикой. В разложенном виде экран представляет собой гладкую бесшовную поверхность, а в сложенном состоянии его половинки точно стыкуются у края рамки. В результате преобразование смартфона в планшет и обратно происходит максимально плавно.

Большой экран для «умной» жизни в эпоху 5G

Мультиформатность HUAWEI Mate X позволила по-новому взглянуть на то, какими будут работа и развлечения в эпоху связи 5G. Гибкий складной OLED-экран и 5G-модем Balong 5000 позволили создать новый формат взаимодействия с мобильным устройством, в котором гармонично совмещаются преимущества большого экрана и портативности.

Большой экран дает преимущество как в работе, так и в развлечениях — на нем стало удобнее редактировать документы и просматривать веб-страницы. Кроме того, в режиме разделенных экранов пользователь сможет, например, простым перетаскиванием отправить фотографии из своей галереи в приложение электронной почты.

Флагманские смартфоны HUAWEI традиционно оснащаются мощными камерами, и HUAWEI Mate X не стал исключением. В этом устройстве установлены камеры Leica последнего поколения, которые предлагают самые современные функции съемки. Складная конструкция HUAWEI Mate X позволяет системе камер играть роль как фронтальных, так и основных. В сложенном состоянии устройства оба экрана работают как видоискатели, поэтому люди во время съемки могут видеть себя в кадре и помогать фотографу сделать удачные снимки Также HUAWEI Mate X оснащен сканером отпечатков пальцев, совмещенным с сенсорной кнопкой включения устройства. Это техническое решение обеспечивает надежную защиту пользовательской информации и позволяет одним касанием включить или разблокировать смартфон. 5G-связь нового поколения Модемный чипсет Balong 5000, который изготовлен по 7-нм технологии, обеспечивает высокие скорости скачивания — до 4,6 Гбит/с в диапазоне Sub-6 ГГц. Также Balong 5000 является первым в мире коммерческим чипсетом, который поддерживает и автономную (SA), и неавтономную (NSA) архитектуру 5G. Благодаря этому пользователям не требуется обновлять свои мобильные устройства, чтобы ощутить преимущества 5G-связи. HUAWEI Mate X в режиме двух SIM-карт одновременно поддерживает технологии 4G и 5G. За качество связи в смартфоне отвечают четыре антенны 5G, встроенные в корпус устройства. Емкий аккумулятор с поддержкой технологии HUAWEI SuperCharge Новая батарея с высокой емкостью 4500 мА*ч была разработана специально для тонкого 5,4-миллиметрового корпуса HUAWEI Mate X и поддерживает технологию энергосбережения на базе искусственного интеллекта, особенно востребованную в эру 5G-связи. Технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 55 Вт снижает время ожидания на подзарядку аккумулятора, что по достоинству оценят пользователи, привыкшие к быстрому ритму жизни. Эта технология позволяет всего за 30 минут зарядить батарею на 85%. На MWC 2019 компания HUAWEI представила ряд новых продуктов, включая обновленный флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro, новые ноутбуки среднего ценового сегмента HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14, роутер HUAWEI 5G CPE Pro. Чтобы поддержать приход эры 5G, компания HUAWEI предлагает потребителям современные инструменты для жизни в универсальной умной экосистеме. О HUAWEI Consumer Business Group: Потребительская бизнес-группа корпорации Huawei (Huawei CBG) является одним из трех подразделений, которое занимается производством смартфонов, ПК, планшетов, носимых устройств, разработкой облачных сервисов и др. Huawei открыла 15 R&D центров – в США, Германии, России, Индии и Китае. Глобальная сеть Huawei построена на 30-летнем опыте в телекоммуникационной отрасли и предназначена для предоставления новейших технологических достижений для потребителей во всем мире. Vkontakte, Белорусский офис корпорации — ООО «БелХуавэй Технолоджис» — открыт в 2007 году. В Беларуси Huawei работает со всеми операторами связи, занимает 1-е место на рынке по поставкам транспортного оборудования DSLAM, GPON, DWDM, оборудования фиксированного доступа NGN, IMS и беспроводного стандарта связи UMTS, находится на 3-м месте среди поставщиков оборудования стандарта GSM и уже третий год подряд является лидером по доле беларусского рынка смартфонов. Более подробная информация о потребительской бизнес-группе Huawei Беларусь — на сайте на сайте http://huawei.by , а также в социальных сетях Facebook Instagram и на YouTube