У россиянина на белорусской границе изъяли 11 тыс. евро

Сотрудники Брестской таможни выявили крупную сумму незадекларированной валюты у пересекавшего белорусско-польскую границу гражданина России. 46-летний водитель Volkswagen следовал на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Домачево». Для пересечения границы он выбрал «зеленый» коридор, свидетельствующий об отсутствии товаров для личного пользования и наличных денег, подлежащих декларированию.
В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружена незадекларированная сумма на 19,8 тыс. евро, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Поскольку обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные деньги в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов, превышавшие установленный эквивалент 11 тыс. евро изъяты до решения суда.
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