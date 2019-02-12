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25. 02. 2019

У россиянина на белорусской границе изъяли 11 тыс. евро

Сотрудники Брестской таможни выявили крупную сумму незадекларированной валюты у пересекавшего белорусско-польскую границу гражданина России. 46-летний водитель Volkswagen следовал на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Домачево». Для пересечения границы он выбрал «зеленый» коридор, свидетельствующий об отсутствии товаров для личного пользования и наличных денег, подлежащих декларированию.

В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружена незадекларированная сумма на 19,8 тыс. евро, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Поскольку обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные деньги в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов, превышавшие установленный эквивалент 11 тыс. евро изъяты до решения суда.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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