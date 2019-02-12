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25. 02. 2019

В Дубровенском районе в ДТП пострадали два человека

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Дубровенском районе ночью 24 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Авария произошла около 02:00 на 582 километре трассы Брест-Минск-граница России. Водитель BMW 520 1996 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате 21-летний пассажир и водитель получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщили в ГАИ Витебской области.

По факту аварии проводится проверка. 

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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