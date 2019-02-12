В Дубровенском районе в ДТП пострадали два человека

В Дубровенском районе ночью 24 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Авария произошла около 02:00 на 582 километре трассы Брест-Минск-граница России. Водитель BMW 520 1996 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате 21-летний пассажир и водитель получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщили в ГАИ Витебской области.
По факту аварии проводится проверка.
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