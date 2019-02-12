Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по некоторым вкладам

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информирует об установлении с 25.02.2019 по 28.02.2019 (включительно) следующих процентных ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 13,3%, 13,4%, 13,5% годовых соответственно;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Доходный» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 13,3%, 13,4%, 13,5% годовых соответственно;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Дуэт в BYN» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 13,3%, 13,4%, 13,5% годовых соответственно.
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