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25. 02. 2019

Лукашенко пообещал реагировать на любые просьбы Кыргызстана

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля во время встречи с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым отметил хорошую динамику в отношениях двух стран. Пообещав «оставаться не просто партнером, а другом» Кыргызстана глава государства выказал надежду на аналогичную политику официального Бишкека.

Александр Лукашенко также пообещал немедленно реагировать на любые просьбы, предложения и замечания кыргызской стороны, сообщили в Администрации президента. 

Отношения Минска и Бишкека испортились после того, как Беларусь предоставила в 2010 году гражданство бывшему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву и его сторонникам. Также белорусские власти отказываются выдавать их, несмотря на неоднократные просьбы кыргызской стороны.

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