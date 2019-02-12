В Бресте осудили браконьеров за убийство зубра

25 февраля суд Брестского района рассмотрел уголовное дело по обвинению в незаконном убийстве зубра. Двое обвиняемых вблизи деревни Ивахновичи Брестского района, заметив в лесу зубра, убили его, после чего разделали его со знакомым. Об этом сообщили в суде.

Охотники признаны виновными в незаконной охоте и добыче дикого животного, заведомо для них включенного в Красную книгу, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. На основании 4 ст.282 УК каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, 5 лет и со штрафом в размере 3825 рублей.

Их знакомый, помогший разделать зубра, признан виновным в незаконной разделке дикого животного, вид которого заведомо для виновного включен в Красную книгу. На основании ч.3 ст.282-1 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права 5 лет заниматься деятельностью, связанной с охотой.