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25. 02. 2019

В Бресте осудили браконьеров за убийство зубра

25 февраля суд Брестского района рассмотрел уголовное дело по обвинению в незаконном убийстве зубра. Двое обвиняемых вблизи деревни Ивахновичи Брестского района, заметив в лесу зубра, убили его, после чего разделали его со знакомым. Об этом сообщили в суде.

Охотники признаны виновными в незаконной охоте и добыче дикого животного, заведомо для них включенного в Красную книгу, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. На основании 4 ст.282 УК каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, 5 лет и со штрафом в размере 3825 рублей.

Их знакомый, помогший разделать зубра, признан виновным в незаконной разделке дикого животного, вид которого заведомо для виновного включен в Красную книгу. На основании ч.3 ст.282-1 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права 5 лет заниматься деятельностью, связанной с охотой.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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