Лукашенко: противоправная деятельность судей «ни в какие ворота не лезет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало акцентировал внимание на недопустимости фактов нарушений закона представителями судейского корпуса. «Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.
По его словам, противоправная деятельность самих судей «ни в какие ворота не лезет». Поэтому, сказал президент, предложил «каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны».
Александр Лукашенко подчеркнул, что судейский корпус - своего рода лакмусовая бумажка.
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