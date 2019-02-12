Сукало: оптимизация позволила улучшить качество правосудия

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало попросил дать оценку функционированию правоохранительной системы, особенно Следственного комитета.

Также на встрече были обсуждены вопросы, которые находятся на контроле у президента, громкие уголовные дела, сообщили в Администрации главы государства.

Валентин Сукало отметил, что работа судебной системы Беларуси в 2018 году изучалась специальной комиссией. По его словам, после реформирования объединенная судебная система способна выполнять стоящие перед ней задачи, а оптимизация судебных нагрузок и объемов правосудия позволяет улучшать качество и эффективность правосудия.