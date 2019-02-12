Лукашенко присвоил новые генеральские звания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Так, воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Ивану Богуславскому и Юрию Шаплавскому.
Как сообщили в Администрации главы государства, Игорю Болотову и Павлу Игнатову также присвоены очередные звания генерал-майора: внутренней службы и юстиции соответственно.
Прокурору Витебской области Вадиму Сущинскому присвоен классный чин госсоветника юстиции третьего класса, начальнику Минской региональной таможни Александру Валиеву – звание госсоветника таможенной службы третьего ранга.
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