Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 19:13
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

SEO, WEB, DIGITAL, SMM. В Беларуси составят полный рейтинг байнета

В Беларуси будет составлен рейтинг компаний по разработке и продвижению сайтов по итогам 2018 года. Прием заявок стартовал на сайте «Рейтинг Байнета» и продлится до 15 марта.

В этом году организаторы впервые будут проводить рейтинги digital- и SMM-агентств. Также традиционно будут составлены ТОП лучших SEO-агентств и web-разработчиков, на основе которого формируется рейтинг креативности студий. 

«В Беларуси наметился устойчивый тренд на переход компаний от узкой специализации к расширенному спектру услуг. Сейчас в стране насчитывается более 300 агентств, которые работают по performance-модели, - отметили организаторы. – Поэтому введение новых рейтингов по сегментам digital- и SMMпозволит более полно оценить рынок интернет-услуг».

По данным Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus) все сегменты рынка интернет-продвижения растут на десятки процентов. Так, затраты на медийную рекламу в 2018 году увеличились на 18%, на контекстную рекламу на 20%. Classified по итогам года показал динамику +13%. Но самый быстрорастущий сегмент рынка интернет-продвижения -  реклама в социальных сетях: рост затрат белорусских рекламодателей на этот канал за прошлый год составил не менее 40%.

Основной принцип составления рейтингов – независимая оценка информации об организационном состоянии компании-участника. Методология учитывает основные бизнес-показатели (масштаб, опыт работы, количество и объем реализованных за год проектов, качество рекламных кампаний и награды на других конкурсах и фестивалях, места в рейтингах). Эти данные предоставляются по заявительному принципу и недоступны в открытых источниках. Составители рейтинга гарантируют полную конфиденциальность предоставленных данных. 

«Результаты Рейтинга позволяют участникам проанализировать свои позиции на рынке относительно конкурентов, а также заявить об уровне своих компетенций. Согласно исследованиям, 37,5% компаний при выборе подрядчика учитывают данные рейтингов. Также среди основных критериев - портфолио, рекомендации, стоимость услуг и отзывы клиентов», - пояснил партнер проекта «Рейтинг Байнета» Сергей Скороход.

«Рейтинг Байнета» - независимый проект, не аффилированный ни с одним участником рынка. Основные цели проекта – улучшение экосистемы, бизнес-отношений между игроками, отслеживание трендов и динамики развития отдельных сегментов рынка. Подробнее узнать о методологии составления рейтингов и условиях участия можно на сайте проекта.

Это Интересно
Финансы
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.