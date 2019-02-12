SEO, WEB, DIGITAL, SMM. В Беларуси составят полный рейтинг байнета

В Беларуси будет составлен рейтинг компаний по разработке и продвижению сайтов по итогам 2018 года. Прием заявок стартовал на сайте «Рейтинг Байнета» и продлится до 15 марта.

В этом году организаторы впервые будут проводить рейтинги digital- и SMM-агентств. Также традиционно будут составлены ТОП лучших SEO-агентств и web-разработчиков, на основе которого формируется рейтинг креативности студий.

«В Беларуси наметился устойчивый тренд на переход компаний от узкой специализации к расширенному спектру услуг. Сейчас в стране насчитывается более 300 агентств, которые работают по performance-модели, - отметили организаторы. – Поэтому введение новых рейтингов по сегментам digital- и SMMпозволит более полно оценить рынок интернет-услуг».

По данным Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus) все сегменты рынка интернет-продвижения растут на десятки процентов. Так, затраты на медийную рекламу в 2018 году увеличились на 18%, на контекстную рекламу на 20%. Classified по итогам года показал динамику +13%. Но самый быстрорастущий сегмент рынка интернет-продвижения - реклама в социальных сетях: рост затрат белорусских рекламодателей на этот канал за прошлый год составил не менее 40%.

Основной принцип составления рейтингов – независимая оценка информации об организационном состоянии компании-участника. Методология учитывает основные бизнес-показатели (масштаб, опыт работы, количество и объем реализованных за год проектов, качество рекламных кампаний и награды на других конкурсах и фестивалях, места в рейтингах). Эти данные предоставляются по заявительному принципу и недоступны в открытых источниках. Составители рейтинга гарантируют полную конфиденциальность предоставленных данных.

«Результаты Рейтинга позволяют участникам проанализировать свои позиции на рынке относительно конкурентов, а также заявить об уровне своих компетенций. Согласно исследованиям, 37,5% компаний при выборе подрядчика учитывают данные рейтингов. Также среди основных критериев - портфолио, рекомендации, стоимость услуг и отзывы клиентов», - пояснил партнер проекта «Рейтинг Байнета» Сергей Скороход.

«Рейтинг Байнета» - независимый проект, не аффилированный ни с одним участником рынка. Основные цели проекта – улучшение экосистемы, бизнес-отношений между игроками, отслеживание трендов и динамики развития отдельных сегментов рынка. Подробнее узнать о методологии составления рейтингов и условиях участия можно на сайте проекта.