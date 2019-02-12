В Беларуси будет облачно с прояснениями и ветрено

26 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, днем по юго-западной половине сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +2..+8°С.

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По данным Белгидромета, 27 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах ночью по юго-востоку,а днем по северу страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -1..+6°С.

28 февраля погоду будет определять сырая и неустойчивая воздушная масса, перемещающаяся с акватории Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами по северо-востоку, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, по северо-востоку слабые туман, гололед. Ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.