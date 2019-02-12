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26. 02. 2019

В Минске пройдет международный фестиваль Нефильтрованного кино

15-17 марта 2019 года основными площадками Международного фестиваля Нефильтрованного кино станут кинотеатр “Беларусь”, Галерея современного искусства “Ў” (ул.Октябрьская 19).

Конкурсная программа фестиваля представлена лучшими игровыми, документальными, анимационными, экспериментальными фильмами и фильмами, в формате виртуальной реальности. В рамках фестиваля запланированы образовательные мероприятия: лекции, творческие встречи, мастер-классы, которые проведут преподаватели из Пражской киношколы (Чехия) и факультета зрелищных искусств университета г.Лунд (Швеция).

На Нефильтрованное кино съедутся участники практически со всего мира. Фестиваль примет гостей из Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, России, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, и других стран.

Концепция международного фестиваля предоставляет зрителям возможность не только увидеть кино, оставить отзывы, обсудить увиденное, но и непосредственно пообщаться с авторами фильмов.

Найти более подробную информацию и следить за возможными изменениями в расписании можно на сайте фестиваля и страничках социальных сетей:

http://unfilter.by/

https://www.facebook.com/unfiltered.cinema/

https://vk.com/unfiltered.cinema

https://www.instagram.com/unfiltered.cinema/

РАСПИСАНИЕ

15 Марта (пятница)

19.00 — Открытие фестиваля | Галерея Ў |

19.30 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў |

23.00 — Afterparty | Галерея Ў |

16 Марта (суббота)

14.00 — Мастер-класс Карин Брек (Швеция) | Фиальта | пер.. Северный 13/10

17.00 — Конкурсная документальная программа | Кинотеатр «Беларусь» |

18.50 — Конкурсная экспериментальная программа | Кинотеатр «Беларусь» |

20.40 — Конкурсная программа игрового кино | Кинотеатр «Беларусь» |

17 Марта (воскресенье)

13.00 — Секция виртуальной реальности | Галерея Ў |

15.00 — Секция Нефильтрованного кино | Галерея Ў |

18.30 — Конкурсная национальная программа | Галерея Ў |

20.00 — Конкурсная программа анимации | Галерея Ў |

21.30 — Награждение победителей | Галерея Ў |

22.30 — Концерт | Галерея Ў |

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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