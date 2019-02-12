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26. 02. 2019

Хоккейная «Юность» взбунтовалась против «Динамо»

После завершения сезона в КХЛ минское "Динамо" проведет серию до двух побед со сборной клубов экстралиги чемпионата Беларуси. Первый матч состоится 26 февраля на "Минск-Арене", второй - 28 февраля на "Чижовка-Арене", а третий, если понадобится, вновь пройдет на площадке "зубров". Начало поединков — в 19:30. Вход для зрителей на игры свободный.

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Результаты предстоящих матчей могут иметь большое значение при комплектовании состава на мировой форум в Астану и на будущий сезон в КХЛ.

В предстоящей встрече "зубры", которые уже завершили сезон в КХЛ, планируют сыграть лишь 13 хоккеистами. Сборная экстралиги, которой будет руководить Михаил Захаров, уже объявила состав. В список вошли 20 игроков и один резервный защитник, выступающие за «Юность», «Неман» и «Шахтер». В динамовском клубе считают соотношение сил неравным, но не собираются уступать в предстоящей серии. 

Однако после заявление пресс-службы «Динамо» о том, что «зубры» из-за множества травм готовятся дать бой лишь двумя пятерками, минская «Юность», на основе которой составлена сборная экстралиги, выступила с ответным заявлением.

В нем говорится, что из-за неготовности регламента серии игр между клубами, а также из-за отсутствия состава «зубров» ХК «Юность-Минск» вынужден представить свой состав после разъяснения этих вопросов.
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