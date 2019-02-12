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26. 02. 2019

За сутки на пожарах в Минской области погибли три человека

За прошедшие сутки на пожарах в Минской области погибли три человека. Об этом сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Так, ранним утром 25 февраля человек погиб на пожаре в квартире в агрогородке Гатово Минского района.

Утром того же дня женщина погибла на пожаре в квартире в Клецке, а ночью 26 февраля мужчина погиб на пожаре в жилом доме в деревне Паничи Слуцкого района.

Причины пожаров устанавливаются.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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