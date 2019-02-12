За сутки на пожарах в Минской области погибли три человека

За прошедшие сутки на пожарах в Минской области погибли три человека. Об этом сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Так, ранним утром 25 февраля человек погиб на пожаре в квартире в агрогородке Гатово Минского района.
Утром того же дня женщина погибла на пожаре в квартире в Клецке, а ночью 26 февраля мужчина погиб на пожаре в жилом доме в деревне Паничи Слуцкого района.
Причины пожаров устанавливаются.
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