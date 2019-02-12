Сукало расценил внимание к суду над Золотовой как давление

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что присутствие репортеров и дипломатов мешает суду по «делу БелТА» над главным редактором портала TUT.by Мариной Золотовой. По его словам, это является косвенным давлением.
Валентин Сукало отметил, что суд разберется, примет верное и правильное решение, «но не надо ему мешать».
Председатель Верховного суда попросил СМИ быть более осторожными при освещении процесса и спокойно дождаться решения суда.
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