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26. 02. 2019

Сукало расценил внимание к суду над Золотовой как давление

Источник фото: "Белорусские новости"

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что присутствие репортеров и дипломатов мешает суду по «делу БелТА» над главным редактором портала TUT.by Мариной Золотовой. По его словам, это является косвенным давлением.

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Валентин Сукало отметил, что суд разберется, примет верное и правильное решение, «но не надо ему мешать».

Председатель Верховного суда попросил СМИ быть более осторожными при освещении процесса и спокойно дождаться решения суда.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

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