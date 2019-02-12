В Березовском районе утонули трое рыбаков

На одном из озер в Березовском районе Брестской области 25 февраля утонули трое рыбаков. Еще один их товарищ пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Четверо жителей Березы отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из рыбаков провалился под лед, а трое других попытались его спасти. Но в результате трое мужчин утонули.
Тело одно из рыбаков обнаружено, идет поиск ещё двоих.
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