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26. 02. 2019

В Березовском районе утонули трое рыбаков

Источник фото: МЧС

На одном из озер в Березовском районе Брестской области 25 февраля утонули трое рыбаков. Еще один их товарищ пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

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Четверо жителей Березы отправились на зимнюю рыбалку. В какой-то момент один из рыбаков провалился под лед, а трое других попытались его спасти. Но в результате трое мужчин утонули.

Тело одно из рыбаков обнаружено, идет поиск ещё двоих.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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