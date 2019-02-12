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26. 02. 2019

В Слониме девочка потерялась по дороге в школу

Днем 25 февраля слонимские милиционеры нашли пропавшую семилетнюю девочку. Об этом сообщили в департаменте охраны министерства внутренних дел Беларуси. В течение 15 минут с момента получения ориентировки о пропаже ребенка, девочку удалось найти на одной из остановок общественного транспорта.

Продрогшая от холода школьница стояла и плакала. Оказалось, она заблудилась по дороге в школу.

Убедившись, что жизни девочки ничего не угрожает, ее передали сотрудникам ИДН ОВД Слонимского райисполкома.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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