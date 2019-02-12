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26. 02. 2019

Белорусским школьникам могут ограничить использование телефонов

В учреждениях образования Беларуси могут ввести ограничение права пользования средствами мобильной связи. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время рабочей встречи депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке с руководством минобразования.

Также планируется утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, и другие меры безопасности, передает БелТА.

Кроме этого, будет разработано типовое положение об обеспечении безопасности учащихся в учреждениях образования. Также к 1 сентября в структуре Института психологии БГПУ заработает республиканский центр психологической помощи, на базе которого будет организовано онлайн круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и консультирование родителей.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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