Белорусским школьникам могут ограничить использование телефонов

В учреждениях образования Беларуси могут ввести ограничение права пользования средствами мобильной связи. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время рабочей встречи депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке с руководством минобразования.

Также планируется утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, и другие меры безопасности, передает БелТА.

Кроме этого, будет разработано типовое положение об обеспечении безопасности учащихся в учреждениях образования. Также к 1 сентября в структуре Института психологии БГПУ заработает республиканский центр психологической помощи, на базе которого будет организовано онлайн круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям и консультирование родителей.