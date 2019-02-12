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26. 02. 2019

Лукашенко решил разобраться с отсрочками от армии

Источник фото: Президент Беларуси

В Беларуси для призывников различных отсрочек больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 февраля на совещании с постоянными членами Совета безопасности. При этом вопрос о том, как дела обстоят в тех странах, где воинского призыва нет, не затрагивался.

Глава государства подчеркнул, что согласно Конституции Беларуси защита страны - это обязанность и священный долг гражданина. По его словам, каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, сообщили в Администрации главы государства. 

Александр Лукашенко отметил, что в результате демографической ямы 1990-х годов, последствия которой будут преодолены примерно к 2025 году, за последние десять лет число состоящих на учете призывников сократилось почти вдвое, и в 2018 году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены.

Президент напомнил, что в прошлом году уже были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам. Но, сказал он, эти меры не принесли желаемого результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах. 

По его словам, правительство подготовило проект документа по этим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы и заинтересованности граждан в срочной службе. Тем не менее, сказал президент, решения не будут приниматься  одномоментно.

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