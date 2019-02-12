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26. 02. 2019

Лукашенко: не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 февраля на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил подумать над ограничениями для службы в армии, связанными с состоянием здоровья призывников: "Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы", - сказал он.

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По его словам, «по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих». «Надо разобраться», - резюмировал глава государства, сообщили в Администрации президента.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не стоит выбор между комплектованием армии исключительно на контрактной основе или призывом на срочную службу. Он заявил, что в Беларуси «без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно». Однако, по его словам, мужчина должен служить в армии.

«Не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие», - отметил президент. 

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