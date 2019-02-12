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26. 02. 2019

Пассажиры рейса Хургада-Брест курили и пили на борту самолета

23 февраля на двух пассажиров рейса «Белавиа», следовавшего из египетской Хургады в Брест, - 32-летнюю жительницу Германии с белорусскими корнями и ее 35-летнего знакомого предпринимателя из Бреста, составили протоколы за распитие алкоголя в общественном месте.

По словам очевидца, они также курили во время рейса, сообщает «Виртуальный Брест».

На замечания стюардессы пассажиры не реагировали. По прилету их встретили сотрудники милиции, которые выписали им штрафы в размере 12,75 рубля каждому.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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