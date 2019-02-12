Пассажиры рейса Хургада-Брест курили и пили на борту самолета

23 февраля на двух пассажиров рейса «Белавиа», следовавшего из египетской Хургады в Брест, - 32-летнюю жительницу Германии с белорусскими корнями и ее 35-летнего знакомого предпринимателя из Бреста, составили протоколы за распитие алкоголя в общественном месте.
По словам очевидца, они также курили во время рейса, сообщает «Виртуальный Брест».
На замечания стюардессы пассажиры не реагировали. По прилету их встретили сотрудники милиции, которые выписали им штрафы в размере 12,75 рубля каждому.
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