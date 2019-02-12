Житель Россонского района пытался поджечь родственницу

Днем 25 февраля в одной из деревень Россонского района муж, узнав, что его жена купила дом в соседнем селе и собирается жить отдельно, устроил конфликт. После словесной перепалки, пьяный, он пошел к тому дому с бензином и спички. На подходе к постройке его встретили родственницы. В ходе ссоры мужчина облил одну из женщин бензином и пытался зажечь спичку, но она убежала.
Тогда мужчина разбил окно, залез в дом и поджег диван. Приехавшие спасатели потушили возгорание, а милиционеры задержали дебошира, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 УК.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость