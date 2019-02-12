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26. 02. 2019

Житель Россонского района пытался поджечь родственницу

Днем 25 февраля в одной из деревень Россонского района муж, узнав, что его жена купила дом в соседнем селе и собирается жить отдельно, устроил конфликт. После словесной перепалки, пьяный, он пошел к тому дому с бензином и спички. На подходе к постройке его встретили родственницы. В ходе ссоры мужчина облил одну из женщин бензином и пытался зажечь спичку, но она убежала.

Тогда мужчина разбил окно, залез в дом и поджег диван. Приехавшие спасатели потушили возгорание, а милиционеры задержали дебошира, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 УК.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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