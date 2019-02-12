В Беларусь пытались ввезти корма для животных на 45 тыс. рублей

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь партии корма для животных. При досмотре грузового автомобиля Volvo, следовавшего из Польши с кормом для кошек и собак, в полуприцепе было обнаружено гораздо большее количество груза, чем указано в документах. Без декларирования перемещалось свыше 97 тыс. упаковок корма различного веса.
Общая стоимость незадекларированного товара превысила 45 тыс. рублей, сообщили Телеграфу в ГТК.
По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby