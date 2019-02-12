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26. 02. 2019

В Беларусь пытались ввезти корма для животных на 45 тыс. рублей

Источник фото: ГТК

Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь партии корма для животных. При досмотре грузового автомобиля Volvo, следовавшего из Польши с кормом для кошек и собак, в полуприцепе было обнаружено гораздо большее количество груза, чем указано в документах. Без декларирования перемещалось свыше 97 тыс. упаковок корма различного веса.

Общая стоимость незадекларированного товара превысила 45 тыс. рублей, сообщили Телеграфу в ГТК. 

По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП.

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Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

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