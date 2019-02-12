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26. 02. 2019

Пьяный житель Столина сломал нос участковому

В Столине местный житель напал на милиционеров. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома. Инцидент произошел 16 февраля в микрорайоне «Горынь», когда участковый попытался привлечь к ответственности двоих местных жителей, отца и сына, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Но нарушители применили к милиционеру силу, а младший ударом кулака даже сломал инспектору нос.

Оба правонарушителя были задержаны (отца уже отпустили, а сын находится под арестом). В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК.

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