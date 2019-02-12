В Беларуси пройдут кратковременные осадки, будет отмечаться гололедица

27 февраля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°С.

По данным Белгидромета, 28 февраля погоду в стране будут определять атмосферные фронты, которые будут смещаться с северо-запада Европы. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит -3..+4°С, днем +1..+8°С, по юго-западу воздух прогреется до +10°С.

1 марта ночью в республике сохранится влияние атмосферных фронтов, утром и днем на территорию нашей страны с севера Европы начнет поступать прохладная и неустойчивая воздушная масса. Ночью на большей части территории, днем местами прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -5°С до +1°С, ночью по северу страны ожидается понижение до -6..-7°С, днем в южных районах температура воздуха составит +2..+3°С.