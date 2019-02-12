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27. 02. 2019

Минчанин пытался получить по почте опасный психотроп под видом чая

Сотрудники Минской региональной таможни на таможенном посту «Национальный аэропорт Минск» выявили факт перемещения в международном почтовом отправлении опасного психотропного веществав крупном размере – травы эфедры. Об этом Телеграфу сообщила инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна Линник.

Посылка следовала из Китая в адрес 34-летнего минчанина. В таможенной декларации отправитель заявил о перемещении чая.

По результатам таможенного досмотрапочтового отправления, две находящиеся в немпрозрачные упаковки с сухой растительной массой зелено-желтого цвета общим весом около 500 г, таможенники направили на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это особо опасное психотропное вещество растительного происхождения, не используемое в медицинских целях – трава эфедры. Для данного запрещенного вещества крупным размером признается количество общей массой более 30 г.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

Материалы дела переданы в УСК Республики Беларусь по г. Минску.

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