Лукашенко проведет в пятницу «Большой разговор с президентом»

Гудвин спрашивает:

- Кто у нас тут Железный Дровосек? Наверное, ты?

- Да, это я.

- Ну, а ты у нас смелый и Храбрый Лев?

- Да, вы угадали.

- Ну а ты, конечно, Страшила?

- Нет, я девочка Элли.

- Блин, как неудобно получилось...