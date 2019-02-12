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27. 02. 2019

Лукашенко проведет в пятницу «Большой разговор с президентом»

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта проведет "Большой разговор с президентом". Встреча пройдет в Административном комплексе на проспекте Победителей, 14. Число участников мероприятия составит более 200 человек, сообщили в Администрации главы государства.

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Ожидается присутствие журналистов, политологов, экономистов, работников реального сектора экономики, общественных объединений и конфессий. 

В последний раз «Большой разговор с президентом» проходил 3 февраля 2017 года и длился 7 часов 21 минуту.

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