Лукашенко проведет в пятницу «Большой разговор с президентом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта проведет "Большой разговор с президентом". Встреча пройдет в Административном комплексе на проспекте Победителей, 14. Число участников мероприятия составит более 200 человек, сообщили в Администрации главы государства.
Ожидается присутствие журналистов, политологов, экономистов, работников реального сектора экономики, общественных объединений и конфессий.
В последний раз «Большой разговор с президентом» проходил 3 февраля 2017 года и длился 7 часов 21 минуту.
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