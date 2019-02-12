В Гродно до самого утра искали трех школьниц

В Гродно ученицы средней школы №39 в микрорайоне Ольшанка 26 февраля не вернулись домой после занятий. Две девочки-сестры обучались во втором классе, третья – ученица третьего класса. Вечером родители пропавших обратились с заявлением в милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

К поискам девочек подключились сотрудники милиции, граждане и председатели ЖСПК, таксисты, которые обходили и объезжали дома, подъезды, поле, лесной массив, рассылали сообщения в мессенджерах.



Обнаружили девочек 27 февраля около 04:00. С ними все было в порядке. Школьницы сходили погулять в лес, на озеро возле улицы Малаховичская, обошли много подъездов у себя в микрорайоне. Одна из девочек оставила свой рюкзак в лесу, другая – в подъезде. Когда стемнело, они решили переночевать в подъезде, не желая без вещей идти домой.

