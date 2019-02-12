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27. 02. 2019

В Кобринском районе машина насмерть сбила пешехода

Вечером 26 февраля в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford на трассе M1Е30 при опережении впереди движущегося транспортного средства сбил пешехода, который шел по проезжей части.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП он скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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