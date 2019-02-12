Из базы “тунеядцев” исключили 86 тыс. человек

В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан в Беларуси насчитывается более 425 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков на совместном заседании Совета по взаимодействию при верхней палате парламента и Совета Академии управления при президенте.

По его словам, поскольку статус незанятых постоянно меняется, из базы уже были исключены 86 тыс. человек, сообщает Млын.by.

Около 110 тыс. граждан из перечня с 2003 года ни разу не регистрировались в базе индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования, а еще 135 тысяч человек не работают более пяти лет.

К 9 марта списки плательщиков коммунальных услуг по полной стоимости будут утверждены. Тем плательщикам, которые трудоспособны и не заняты в экономике, выставят в жировке за февраль полную сумму к оплате за подогрев воды. Сейчас таких насчитывается 54 тыс. человек.