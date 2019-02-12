В Беларуси в 2019 году бюджетникам дважды повысят зарплату

Повысить зарплаты работников бюджетной сферы Беларуси планируется в мае и сентябре этого года. Об этом 27 февраля сообщил министр финансов Максим Ермолович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления в Минске.

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По его словам, повышение в мае запланировано в пределах предусмотренных в бюджете средств, а в сентябре необходимо будет изыскать дополнительно около 200 млн рублей, передает «Интерфакс».

Повышение необходимо для достижения уровня оплаты труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в стране.