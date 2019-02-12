В школах Брестской области посторонних контролировали уборщицы

Прокуратура Брестской области выявила недостатки и упущения в обеспечении безопасности учащихся и воспитанников учреждений образования. Так, не все учреждения детсады в Барановичском, Ляховичском, Лунинецком, Ивацевичском и Столинском районах имели тревожные кнопки.

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В половине центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатов, приютов с круглосуточным пребыванием детей такие кнопки не были установлены. Учреждения профессионально-технического, среднего специального образования обеспечены тревожными кнопками только на 87%, сообщили в Генеральной прокуратуре.

У некоторых объектов с ручными системами тревожной сигнализации период активации не охватывал время нахождения там детей или был ограничен ночью, когда здание охранял сторож.

Несмотря на пропускной режим, не всегда он ограничивал беспрепятственный доступ посторонних. При этом зачастую обязанности по обеспечению пропускного режима возлагались на гардеробщиц, уборщиц или завхозов. Также требует изменения способ эксплуатации турникетов, поскольку существующий порядок не ограничивает доступ посторонних.