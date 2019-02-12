Американский защитник покинул хоккейный «Динамо-Минск»

Американский защитник хоккейного клуба «Динамо-Минск» Джонатон Блум покинул команду. Как сообщили в клубе, его отпустили по семейным обстоятельствам, поскольку у хоккеиста ожидается рождение ребенка.
Изначально планировалось, что клуб разрешит игроку отправится на родину 27 февраля.
Джонатон Блум выступает за бело-синих с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за «зубров» 35 матчей, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
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