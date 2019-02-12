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28. 02. 2019

В Беларуси ожидается кратковременный снег, слабая метель, на дорогах гололедица

28 февраля погоду в стране будут определять атмосферные фронты, которые будут смещаться с северо-запада Европы. Днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, во второй половине дня по западу республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу до +9°С. Атмосферное давление будет падать.

По данным Белгидромета, 1 марта сохранится влияние атмосферных фронтов. Ночью на большей части, днем местами, преимущественно по восточной половине, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..-5°C, ночью по северу -6..-7°C, днем по юго-западу +1..+2°C.

2 марта погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью по юго-востоку, а днем в северных районах местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха ночью -4..-11°C, днем -4..+2°C.

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