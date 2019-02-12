Для ДОБРых ДЕЛ нет ограничений. Социально-реабилитационная мастерская «Добродел»

Очень часто мы не обращаем внимания на многие проблемы нашего общества, пока они не касаются лично нас. Пока болезнь не постучит в нашу дверь или не ворвется в жизнь наших близких, мы и не догадываемся о страданиях других людей. Тем более у нас не принято обсуждать и делиться проблемами психического здоровья.

Сегодня более 40% всех хронических заболеваний в мире – психические. Расстройство психического здоровья принадлежит к числу наиболее серьезных проблем современного общества.Для восстановления после таких заболеваний необходима трудотерапия. Это наиболее эффективный способ социально-трудовой адаптации. Больным просто необходимо быть постоянно занятыми работой, чтобы достичь максимальной независимости во всех аспектах их повседневной жизни. А для этого нужно трудоустроиться.

Найти какую-нибудь работу людям «с диагнозом» практически невозможно. Узнав о заболевании, работодатель обычно находит причину отказать в предоставлении рабочего места такому соискателю. А ведь работа – это и социальная опора, и материальная стабильность, и уверенность в себе. Люди с психическими заболеваниями хотят, но не имеют возможности трудиться.

Для таких людей мы организовали «Добродел» – адаптационную трудовую мастерскую с защищенными рабочими местами.

Суть реабилитации – через труд, обучение и творчество помочь восстановить социально-бытовые и трудовые навыки наших подопечных и вернуть их уже окрепших в реальную жизнь. К нам может прийти каждый человек старше 18 лет, у кого есть проблемы с психическим здоровьем, с присвоенной инвалидностью и без.

К сожалению, в настоящее время количество рабочих мест ограничено. Однако, мы постоянно ищем возможности для расширения мастерской и увеличения количества рабочих мест.

Мы постарались учесть все. В мастерской «Добродел» у каждого индивидуальный график работы: кто-то работает с утра, кому-то удобно во вторую смену. Некоторые предпочитают заниматься изготовлением упаковочных коробок или крафтовых пакетов, другие расписывают деревянные сувениры и расчески, третьи изготавливают четки или раскраивают швейные изделия. Занятия меняются в зависимости от настроения работников, их самочувствия, от того, какой материал удалось закупить. От каждого по способностям, каждому по потребностям и склонностям в творчестве. В мастерской царит теплая домашняя обстановка: кто-то напевает, а кто-то сосредоточенно скрепляет детали для открытки или блокнота. При такой методике трудовые процессы подбираются в зависимости от состояния больного, и это оказывает активизирующее или успокаивающее действие.

Для обучения декоративно-прикладному творчеству, работе и росписи по дереву, валяльному ремеслу мы пригласили инструктора, который помогает подопечным воплотить их творческую фантазию в реальность. Изготовленные сувениры и упаковку мы предлагаем минчанам и гостям столицы на городских ярмарках. Это дает хоть и небольшой, но источник дохода.

Безусловно, существование такой мастерской требует весомых материальных затрат на закупку оборудования и расходных материалов, создание дополнительных рабочих мест, оплату инструкторов и финансовую поддержку всех, кто приходит к нам работать. Но мы верим, что делаем очень важное и полезное дело и хотим помогать как можно большему количеству людей. Ведь реабилитация улучшает состояние здоровья наших подопечных, сокращает затраты на их лечение и возвращает их к нормальной жизни.

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