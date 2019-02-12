В Гродно из-за короткого замыкания сгорел солярий

Вечером 27 февраля в Гродно произошел пожар в кабинете в трехэтажном офисно-административном здании, расположенном по улице Ожешко. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Огнем был уничтожен горизонтальный солярий Ergoline, а также повреждены горизонтальный и вертикальный солярии Ergoline и другое имущество.
Рассматривается версия причины возникновения пожара – короткое замыкание солярия.
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