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28. 02. 2019

В Гродно из-за короткого замыкания сгорел солярий

Источник фото: МЧС

Вечером 27 февраля в Гродно произошел пожар в кабинете в трехэтажном офисно-административном здании, расположенном по улице Ожешко. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Огнем был уничтожен горизонтальный солярий Ergoline, а также повреждены горизонтальный и вертикальный солярии Ergoline и другое имущество.

Рассматривается версия причины возникновения пожара – короткое замыкание солярия.

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